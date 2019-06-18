رئيس هيئة التقاعد يتعهد بحل ازمة مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/06/18 | 13:54

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العهد نيوز – بغداد

كشفت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي، عن تعهد رئيس هيئة التقاعد بانهاء ازمة مكأفأة نهاية الخدمة خلال الايام القليلة المقبلة.





وقال عضو

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