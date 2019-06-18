هيئة النزاهة تضبط تلاعباً بقيمة ثلاثة مليارات دينار بارض زراعية

2019/06/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

ضبطت هيأة النزاهة، في محافظة البصرة تلاعب في إجراءات المزايدة على أرض عائدة ملكيتها لوزارة التجارة، مبينة أن قيمة الأرض تصل إلى

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