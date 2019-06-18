بالصور.. الحشد الشعبي في ذي قار يقيم كرنفالا كبيرا للعجلات في ذكرى انطلاق الفتوى

2019/06/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيئة الحشد الشعبي مكتب ذي قار, الثلاثاء, كرنفالا كبيرا للعجلات في ذكرى انطلاق الفتوى المباركة وتأسيس الحشد الشعبي في ذكراه الخامسة.وقال موفدنا انه "بمشاركة تشكيلات الحشد ومواكب الدعم اللوجستية وأبناء محافظة ذي قار انطلق كرنفالا كبيرا للعجلات "، لافتا الى ان "الكرنفال جاب شوارع المحافظة تيمنا وابتهاجا بيوم الفتوى المباركة لسماحة اية الله ...

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