الحشد في الديوانية ينظم استعراضا كبيرا بالمحافظة بمشاركة فريق الدراجات بمناسبة عيد الحشد

2019/06/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، ليلة امس استعراضا كبيرا جاب شوارع المحافظة بمشاركة فريق صقور الديوانية للدراجات النارية بمناسبة عيد الحشد.وقدم سائقو الدراجات عروضا رائعة تكريما لأبطال الحشد الشعبي وتضحياتهم الكبيرة مؤكدين أن شباب العراق ظهيرا قويا كان ولا يزال داعما للحشد.

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