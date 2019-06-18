نائب عن الفتح: اتخاذ بعض الكتل خيار المعارضة تنصل عن واجباتها

2019/06/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد تحالف الفتح، الثلاثاء، اتخاذ بعض الكتل السياسية خيار المعارضة “تنصلا” عن واجباتها الوطنية، فيما اشار إلى أن خيار المعارضة لا يتخذ بعد تشكيل الحكومة والمشاركة فيها.وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالفي الاصلاح والبناء بكافة كياناتها السياسية قررت دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال تشكيل حكومته وقد […]

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