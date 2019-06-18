2019/06/18 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر تتخلى عن الدرجات الخاصة وتطالب الرئاسات الثلاث بالغاء الامتيازات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدر تتخلى عن الدرجات الخاصة وتطالب الرئاسات الثلاث بالغاء الامتيازات وكالة خطوة برس.

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