2019/06/18 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، اليوم الثلاثاء، ان لجنته فتحت ملفات فساد اربع وزارات لتدقيق عقودها.وقال الدفاعي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “عدم حسم رئاسة لجنة النزاهة النيابية هو احد أسباب تأخير بعض الملفات”، مبينا ان “اللجنة فتحت الكثير من الملفات أهمها ملفات وزارات النقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تفتح ملفات اربع وزارات المركز الخبري الوطني.

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