دراسة عن دور الحيرة الحضاري

2019/06/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر في بغداد عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة كتاب جديد بعنوان" الدور الحضاري لمدينة الحيرة قبل الاسلام"،وهو من تأليف الكاتبة ازهار الحسناوي.

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