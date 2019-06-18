حكومة النجف تطبق اجراءات مشددة لمنع التسول

2019/06/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة النجف المحلية ،اليوم الثلاثاء،عن تطبيق إجراءات مشددة لمنع التسول ، وفيما اوضحت ان هناك قانون يعالج هذه الظاهرة وحذرت من مافيات تستغل المتسولين لتحقيق مكاسب مادية .

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