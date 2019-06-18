2019/06/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1mSJhNXCT84

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير .. بارزاني يتباحث مع 3 أحزاب لعرض مرشحي حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقرير .. بارزاني يتباحث مع 3 أحزاب لعرض مرشحي حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).