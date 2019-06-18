دمشق تهادن أنقرة سياسيا تزامنا مع تصعيدها عسكريا في إدلب

2019/06/18 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين – تستمر الحملة العسكرية لقوات النظام وحلفائه الروس على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، بالقصف الجوي الكثيف في هجمات تقول

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