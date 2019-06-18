إدانة دولية لتجاوزات الحوثيين واختلاسهم للمساعدات الإنسانية

2019/06/18 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك – أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي شنها الحوثيون على مطار أبها السعودي، كما أدان استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى

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