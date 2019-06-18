2019/06/18 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

عد تحالف الفتح، الثلاثاء، اتخاذ بعض الكتل السياسية خيار المعارضة “تنصلا” عن واجباتها الوطنية، فيما ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: اتخاذ بعض الكتل خيار المعارضة تنصل عن واجباتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: اتخاذ بعض الكتل خيار المعارضة تنصل عن واجباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).