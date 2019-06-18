لينوفو يكشف عن حاسب محمول بمواصفات “أسطورية”

2019/06/18 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.كشفت شركة “لينوفو” النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون “أقوى لابتوب” في تاريخ الشركة الصينية.وأوضح موقع “تيك ريبابلك” التقني المتخصص أن حاسب “لينوفو ثنكباد بي 73” الجديد يأتي بأحدث معالجات من “إنتل” و”نفيديا”.لكن المفاجأة كانت هو أن حاسب لينوفو، سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 128 غيغابايت، […]

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