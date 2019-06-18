القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في كركوك

2019/06/18 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك بالتنسيق مع مديرية شرطة الحويجة القبض على أحد الإرهابيين الخطرين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.وذكر بيان لمكتب مفتش عام الداخلية تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “العلمية تمت بناءً على ورود معلومات […]

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