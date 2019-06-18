2019/06/18 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك بالتنسيق مع مديرية شرطة الحويجة القبض على أحد الإرهابيين الخطرين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وتمت العملية بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها تواجد أحد الإرهابيين الخطرين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في أحد مناطق المحافظة، الأمر الذي استدعى من مكتب المفتش العام الى التحرك السريع والتنسيق مع مديرية شرطة الحويجة باعتبارها صاحبة الاختصاص وتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة مدير مكتب تفتيش كركوك، وقد نجح الفريق بمداهمة الوكر الذي يتواجد فيه الإرهابي والقى القبض عليه، وقام بتدوين اقواله وافادته، وتسليمه الى الجهة الاختصاصية بغية استكمال الاجراءات القانونية بحقه.يذكر أن مكتب المفتش العام كثيراً ما يقوم بأعمال خارج اختصاصه الهدم منها دعم واسناد مفاصل الوزارة الأخرى واسهاماً في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي خطير في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي خطير في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).