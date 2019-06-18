محلل سياسي: معارضة الحكمة هي الأولى في العهد الجمهوري وخطوة مهمة للعراق

2019/06/18 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد الكاتب والمحلل السياسي، حمزة مصطفى، قرار تيار الحكمة الوطني، بتبني خيار المعارضة السياسية بـ"خطوة مهمة للعراق".

وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} انها "أول تأسيس للمعارضة حتى قبل 2003 باستثناء العهد الملكي ولكن في عهود الجمهورية هو أمر مختلف".وأضاف "بعد 2003 شهدنا في العراق بناء الديمقراطية كانت منقوصة وهي الاغلبية السياسية التي تحكم والاقلية التي تعارض".وأشار الى ان "قرار الحكمة بهذا الاجراء أصبح أول كيان او كتلة برلمانية مهمة تنتقل الى المعارضة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يصبوا له الجميع".وأكد مصطفى "هناك معوقات ستواجه تيار الحكمة في هذا الشأن وهو أمر طبيعي باعتبار اننا في العراق لم نولي الأهمية لفكرة المعارضة وهو أمر غير صحيح اذا ما اردنا بناء ديمقراطية حقيقية التي يجب تحويلها الى مؤسسات تتبلور من خلال فكرة الاغلبية السياسية وليست العرقية او المذهبية والأقلية التي تعارض وتشكل حكومة ظل لكي تقوم عمل الحكومة".انتهى

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