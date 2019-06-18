2019/06/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC تخلت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء، عن كافة الدرجات الخاصة تاركة الخيار لرئيس مجلس الوزراء بشأنها وبشأن اكمال الكابينة الوزارية، فيما دعت الرئاسات الثلاث الى الغاء الامتيازات والفوارق الطبقية.وقالت الكتلة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” إنه “في هذه الظروف الحساسة التي يمر ‏بها العراق والمنطقة، حيث التصعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة بدر تعلن تخليها عن كافة الدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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