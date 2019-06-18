2019/06/18 | 14:11

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نائب عن كركوك: لن نسمح باجراء انتخابات بالمحافظة اذا لم يتم ابعاد الكرد عن المفوضية

بغداد/...



اكد النائب عن محافظة كركوك، ارشد الصالحي، الثلاثاء، ان لا انتخابات في كركوك اذا لم تهيكل مفوضية الانتخابات في كركوك وابعاد هيمنة الكرد عنها.

وقال الصالحي لـ"عين العراق نيوز"، "لا نسمح باجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، اذا لم نضمن للمواطنين سلامة الانتخابات وكفائتها ونزاهة اجرائها وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات في المحافظة".

وأضاف ان "الكرد مسيطرين على مفوضية الانتخابات في كركوك ولا احد يتحدث عن ذلك من النواب السنة والشيعة وبالتالي سيكون مصير مختلف لكركوك بعد 2020".انتهى2

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