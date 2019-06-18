2019/06/18 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مصرف الرافدين، الثلاثاء، جدولاً يحدد فيه الفئات المشمولة بالقروض ومدة التسديد.وبين الجدولأان المصرف يمنح 19 قرضاً وسلفة ولمختلف الفئات منها قروض للمشاريع الصغيرة وبتسديد 3 سنوات وقروض القضاة بمدة تسديد 15 سنة، وقروض سيارات الشركات الأهلية وبمدة تسديد 5 سنوات، وسلف المتقاعدين بمدة تسديد 40 شهر، إضافة الى قروض إسكان المواطنين 50 مليون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يصدر جدولاً بأنواع القروض ومدة التسديد النعيم نيوز.

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