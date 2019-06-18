2019/06/18 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ثأر منتخب شباب اليابان للصالات للنسخة الماضية التي ودع فيها الآسيوية على يد نظيره العراقي، ليحقق الفوز اليوم الثلاثاء في النسخة الحالية 2- صفر ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بالآسيوية الجارية حاليا في تبريز الايرانية ، في لقاء جرى على صالة ستور شريفي بتبريز.

سجل المنتخب الياباني افضلية نسبية في الشوط الاول وخرج منه متقدما بهدف وحيد، وفي الشوط الثاني ركز اليابان على الدفاع مع هجمات مقابلة لتأمين النتيجة، فيما رمى الفريق العراقي بكل ثقله بحثا عن التعادل واشتدت المباراة مع مرور الوقت، وقدم الفريق العراقي افضل شوط له في البطولة من ناحية الدفاع والهجوم ومركز حراسة المرمى، ومن هجمة سريعة اضاف اليابان هدف التقدم الثاني والفوز 2- صفر، والتأهل الى الدور النصف نهائي، فيما ودع المنتخب العراقي البطولة.

وكان الفريقان قد تقابلا في النسخة الماضية من البطولة حيث كان الفوز من نصيب العراق ونجح في بلوغ المباراة النهائية قبل ان يخسر امام ايران.

بغداد اليوم/ متابعة

ألقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022

بغداد اليوم/ متابعة

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم وجناح باريس سان جيرمان يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة مرة اخرى هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية أن نيمار يريد

بغداد اليوم-متابعة

فجرت وسائل الإعلام الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن لاعب خط الوسط الشيلي أرتورو فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مسيرة الشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ الس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شباب اليابان بالصالات يثأر للنسخة الماضية ويقصي العراق من الآسيوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شباب اليابان بالصالات يثأر للنسخة الماضية ويقصي العراق من الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).