اللامي: عمليات تحديث سجل الناخبين اقتصرت على الأحزاب والمؤيدين لها فقط

2019/06/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي، الثلاثاء، عن وجود عزوف كبير من قبل المواطنين على تحديث سجل الناخبين، مبينا ان قانون الانتخابات المحلية المقترح هو الاسوء في تاريخ العراق.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحديث سجل الناخبين يسجل ادنى مستوى له واقتصرت العملية على افراد الاحزاب والمستفيدين منهم فقط”.وأضاف، ان “احد […]

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