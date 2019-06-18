2019/06/18 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حصل “المركز الخبري الوطني NNC” على نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، التي وقع عليها قادة الكتل السياسية في قصر السلام، مساء امس.وجاء في نص الوثيقة: تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة، واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النص الكامل لوثيقة الاطار الوطني التي وقعها قادة الكتل السياسية المركز الخبري الوطني.

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