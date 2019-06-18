2019/06/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، ان الحرائق التي تشهدها المحافظة تقف وراءها أيادٍ تريد اضعاف اقتصاد العراق، في سيناريو تخريبي لأجندات خارجية تستهدف الأمن الاقتصادي والغذائي للعراق.

وقال الدهلكي في بيان، إن الأيادي المجرمة التي كانت تقتل الأبرياء في مناطق ديالى وتطلق القذائف والهاونات على المنازل، بدأت تحرق بساتين المواطنين في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرا الى ان تلك الحرائق هدفها تدمير الزراعة والثروة العراقية كي يبقى العراق مستهلكا وخاضعا لرغبات وأجندات الدول الأخرى وصادرات دول الجوار.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي: الحرائق سيناريو تخريبي لأجندات خارجية تستهدف الأمن الاقتصادي والغذائي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي: الحرائق سيناريو تخريبي لأجندات خارجية تستهدف الأمن الاقتصادي والغذائي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).