2019/06/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وقال المالكي في تهنئته المرفقة مع باقة ورد:” يسرني ان اتقدم لكم باطيب التهاني القلبية واصدق الامنيات بمناسبة انتخابكم عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين , سائلا لله لكم التوفيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).