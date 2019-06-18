2019/06/18 | 14:22

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أنصارالله : منظمات وجهات ومخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها لدول العدوان

كشف الناطق بإسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام عن قيام منظمات

وجهاتٌ تعمل مع أجهزة مخابرات دولية ببيع معلوماتها وبياناتها

وإحداثياتها لدول العدوان تحت عنوان العمل الإنساني.

عبد السلام جدد دعوته لتلك الجهات والمنظمات التي تعمل في اليمن أن

تلتزم العمل الإنساني بعيداً عن الاستغلال السياسي والأمني

والمخابراتي وأشار إلى أنه لا يمانع من عمل إنساني متجرد من

الاستغلال السياسي والتوظيف الأمني وجمع المعلومات والبيانات لصالح

دول العدوان ، ورأى أن من يمد دول العدوان بالسلاح ويغطي جرائمها

ليس مؤهلاً لتقديم مساعدات إنسانية وإن فعلها فلأغراض غير إنسانية.

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