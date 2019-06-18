2019/06/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس مجلس محافظة ميسان جواد الساعدي, الثلاثاء, ذكرى انطلاق الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، مؤكدا أن البلاد تمر بأيام مباركة جرى فيها تأسيس الحشد الشعبي والنصر على الإرهاب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس محافظة ميسان يبارك ذكرى انطلاق الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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