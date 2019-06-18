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‏”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ‏


‏”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ‏
2019/06/18 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس تنشر وكالة “خطوة برس” وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة الصادرة من اجتماع الكتل ‏السياسية المنعقد في قصر السلام الجمهوري.‏ وفيما يلي نص الوثقة:‏ تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة، واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان ‏يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي ينتج عنه

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