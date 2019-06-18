2019/06/18 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس تنشر وكالة “خطوة برس” وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة الصادرة من اجتماع الكتل السياسية المنعقد في قصر السلام الجمهوري. وفيما يلي نص الوثقة: تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة، واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي ينتج عنه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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