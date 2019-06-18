2019/06/18 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تنشر وكالة “خطوة برس” وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة الصادرة من اجتماع الكتل ‏السياسية المنعقد في قصر السلام الجمهوري.‏ وفيما يلي نص الوثقة:‏ تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة، واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان ‏يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي ينتج عنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ‏ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ‏) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏”خطوة برس” تنشر وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).