بدر النيابية تتخلى عن استحقاقها الانتخابي وتطالب عبد المهدي بمحاربة الفساد بقوة

2019/06/18 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت كتلة بدر النيابية تخليها عن استحقاقها الانتخابي بالدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة، مطالبة رئيس الوزراء باتخاذ خطوات عملية وواضحة للحد من

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