كيف تساعدك الفواكه على خسارة الوزن

2019/06/18 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اوصت دراسة طبية جديدة بان" تجنب الفاكهة ليس ضروريا لإنقاص وزنك، كما أنه غير مستحب أيضا، بالتأكيد إذ تحتوي الفاكهة على الكربوهيدرات

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