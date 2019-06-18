اندلاع حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين

2019/06/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الثلاثاء باندلاع حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين القديم.

وبحسب الشهود فإن حريقا "كبيرا" اندلع في المبنى الكائن بمدينة تكريت وان فرق الاطفاء هرعت لإطفائه.

هذا ولم يُعلم اسباب اندلاع الحريق في المبنى الذي يخضع لعملية اعادة تأهيل.

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