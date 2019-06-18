عادل عبد المهدي يوافق على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية

2019/06/18 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية.وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية”.واضاف ان “المشمولين بذلك وزارتي

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