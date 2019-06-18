2019/06/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب شباب الصالات يغادر بطولة كأس آسيا بخسارة من اليابان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 14:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب الصالات يغادر بطولة كأس آسيا بخسارة من اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب الصالات يغادر بطولة كأس آسيا بخسارة من اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).