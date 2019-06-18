الجمارك : ضبط ٤ سيارات دون الموديل في جمرك أم قصر الشمالي

2019/06/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي، اليوم الثلاثاء ، ٤ سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

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