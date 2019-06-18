فيسبوك يطرح تحديثا جديدا في “التعليقات”

2019/06/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستعد شركة “فيسبوك” لتطبيق تحديث جديد عبر منصتها، يستهدف “التعليقات” على وجه الخصوص، وذلك من أجل إقامة المزيد من “الأحاديث الهادفة التي لها معنى”.ويهدف التحديث الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها في المنشور، وستقوم آليته على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل […]

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