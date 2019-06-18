2019/06/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وافق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ،اليوم الثلاثاء، على اعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم الى وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. عبد المهدي يوافق على اعادة المفسوخة عقودهم الى الداخلية والدفاع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. عبد المهدي يوافق على اعادة المفسوخة عقودهم الى الداخلية والدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).