“يس عراق” تنشر توزيع الحقائب الوزارية على الاحزاب السياسية في كردستان

2019/06/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الحقائب الوزارية على الاحزاب السياسية في حكومة اقليم كردستان التي يترأسها مسرور بارزاني.وقالت المصادر لـ”يس عراق”، إنه “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على ٦ وزارات (الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والكهرباء والاوقاف ووزارة تعطى للحزب الاشتراكي المتحالف معه)”.واضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل […]

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