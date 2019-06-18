2019/06/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قدّم مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، اليوم الثلاثاء، سبع نقاط للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئاسة مجلس النواب حول قانونية استمرار عمل مجالس المُحافظات والتمديد لها.وقال المركز في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه “من أهم الخطوات التصحيحيّة هو إيقاف عمل مؤسّسات الدولة التي فقدت شرعيتها، وما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ICLD يطرح 7 نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ICLD يطرح 7 نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ICLD يطرح 7 نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).