2019/06/18 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أوّل ظهور لها بعد مرضها ودخولها المستشفى، طمأنت النجمة هيفا وهبي محبيها من خلال منشورين عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”.وبدت هيفا بصحة جيّدة حيث ظهرت على خدّها قبلة طبعتها والدتها في الصورة الأولى، أمّا في الصورة الثانية ظهرت داخل غرفتها في المستشفى حيث ظهر خلفها المصل، وعلقت قائلة: “إشتقتلكم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيفاء وهبي في أوّل ظهور بعد مرضها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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