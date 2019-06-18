2019/06/18 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت شركة “لينوفو” النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون ‏‏“أقوى لابتوب” في تاريخ الشركة الصينية.‏ وذكر موقع “تيك ريبابلك” التقني المتخصص، أن حاسب “لينوفو ثنكباد بي 73” الجديد يأتي ‏بأحدث معالجات من “إنتل” و”نفيديا”.‏ لكن المفاجأة كانت هو أن حاسب لينوفو، سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية وكالة خطوة برس.

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