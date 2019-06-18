رئاسة الجمهورية:القيادات السياسية تعلن التزامها بوثيقة الاطار الوطني لسياسة موحدة

2019/06/18 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اتفاق الرئيس برهم صالح، مع القيادات السياسية على 7 نقاط تمثل وثيقة للاطار الوطني.وذكرت رئاسة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتدارس المجتمعون ما جاء في خطبة المرجعية

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