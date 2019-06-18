2019/06/18 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس النواب العراقي بيانا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوَّت على منح الأعضاء الذين تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً.

وأوضح البيان أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ثلاثة عشر لسنة الفين وثمانية عشر النافذ، هو الذي ينظم الوضع القانوني للسادة النواب، وانه لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وان قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة، تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا.

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