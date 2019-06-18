النص الكامل لوثيقة الاطار الوطني التي وقعها قادة الكتل السياسية

2019/06/18 | 14:40

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بغداد/ سومر نيور

حصل سومر نيوز على نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، التي وقع عليها قادة الكتل السياسية في ق...

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