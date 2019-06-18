لجنة الثقافة والإعلام النيابية تستضيف اللجنة الخاصة بمراجعة طلبات المتقدمين لعضوية مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي

2019/06/18 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت لجنة الثقافة والإعلام رئيس وأعضاء شبكة الاعلام العراقي المخالفات القانونية والادارية بما يتعلق بفتح الترشيح لاختيار مجلس أمناء جديد لشبكة الاعلام العراقي.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر لجنة الثقافة النيابية مع لجنة اختيار مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي ان هناك مخالفات تتعلق بعملية فتح باب […]

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