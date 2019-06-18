نائبة مسيحية: تبني الحكمة للمعارضة إستكمال لأسس الدولة الصحيحة

2019/06/18 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدت النائبة عن قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، ريحان حنا أيوب، قرار تيار الحكمة الوطني بتبني المعارضة السياسية، "إستكمال لأسس الدولة الصحيحة".

وقالت أيوب لوكالة {الفرات نيوز} "قرار الحكمة حالة إيجابية لو استغلت بالشكل الصحيح وكانت معارضة حقيقية فعلاً".وأضاف ان "المعارضة عادة ما تشخص السلبيات في الأداء الحكومي وأحيانا اخرى تعمل على تقويمها بالشكل الذي ينسجم مع نجاح العملية الحكومية بشكل عام".وأعربت أيوب "نتمنى ان تكون معارضة حقيقية لان من أهم مقومات الأسس لدولة الصحيحة هي الحكومة والمعارضة ولا يستقيم النظام السياسي الا على ركني الحكومة والمعارضة".وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن الأحد الماضي، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبنيه "{المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة} والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".وأبلغ رئيس الكتلة فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة، ان "كتلة الحكمة النيابية قد تحولت الى المعارضة السياسية ويرجى اعتماد لك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب".انتهى

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