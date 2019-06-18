2019/06/18 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب شيروان دوبرداني ان قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون الافضل من بين القوانين التي شرعت على مدى السنوات الماضية.وقال دوبرداني في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "هذا القانون احتوى مبدئياً على عدد من المواد التي تحمي المفوضية من اي تدخلات مستقبلية او ردود افعال تجاهها كالتي حصلت في انتخابات مجلس النواب، مما يجعلها اكثر قوة للتصدي لأي عمليات تزوير والتثقيف على زيادة المشاركة واستخدام البطاقات البايومترية التي أقرت باستخدامها سابقا".

واضاف "من ضمن المواد أيضا تخفيض عمر الترشيح لمجلس النواب الى 28 سنة كحل وسط بين 30 سنة او 25 سنة، اضافة الى مقترح اجراءها في نيسان عام 2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون الافضل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون الافضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).