الحوثيين يهاجمون مطار أبها السعودي بثلاث طائرات مسيرة

2019/06/18 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 3 عمليات متتالية بطائرات مسيرة من طراز قاصف 2K على مطار أبها الدولي في السعودية.وقال العميد يحيى سريع، إن "هجمات الطائرات المسيرة استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".بحسب موقع قناة المسيرة.

وأضاف أن "مطار أبها أصيب بحالة من الشلل والانعدام التام للحركة الطبيعية التي كان عليها خاصة في العمليات العسكرية للطيران الحربي"، مؤكدا أن الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر وتتصاعد مع تصعيد التحالف العربي بقيادة السعودية لغاراته التي بلغت 41 غارة خلال اليومين الماضيين وسقط على أثرها قتلى وجرحى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015، ادى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.



كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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