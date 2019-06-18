كتلة بدر النيابية تعلن عن استحقاقها الانتخابي في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة

2019/06/18 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة بدر النيابية، تنازلها عن استحقاقها الانتخابي في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة.

وطالب المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني, رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد وعدم السماح بانتشاره، واتخاذ الإجراءات الرادعة لإيقاف تمدد هذه الآفة التي استشرت في دوائر الدولة بخطوات عملية واضحة، مؤكدا ان كتلة بدر على استعداد للوقوف جنباً إلى جنب معه في هذا الأمر.

ودعا السهلاني الكتل السياسية إلى ترك خيار إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء من أجل الإسراع في تسمية الوزارات الشاغرة، مشدداً على أن كتلة بدر ستقف بقوة في مكافحة الفساد وإبعاده عن مفاصل الدولة والحكومة والنهوض بواقع العراق القوي كما وقفت سابقاً في محاربة الإرهاب.

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