امانة بغداد توجه انذاراً شديد اللهجة لاصحاب

2019/06/18 | 14:45

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، باندلاع حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين القديم.

وقال مراسلنا إن، حريقا إندلع في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين القديم وسط مدينة تكريت بالقرب من محكمة استئناف صلاح الدين وشارع الاحتفالات.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، صدور كتاب جديد للقاضي مدحت المحمود عن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته، لافتة إلى تضمينه احكام وقرارات عن القضاء العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحك

بغداد اليوم- متابعة

تحدثت صحيفة "القضاء" التابعة لمجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، عن انتشار ظاهرة سرقة رواتب حملة بطاقة "كي كارد".

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، ظهرت "في الآونة الأخيرة ببغداد وبعض المدن عصا

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