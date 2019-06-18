الموسوي يدعو للتصدي بحزم للعابثين بأمن المحافظة

2019/06/18 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أن المجلس السياسي في البصرة دعا الأجهزة الأمنية الى التصدي بحزم وقوة لكل من يريد أن يعبث بأمن المحافظة.وقال رئيس المجلس السياسي في البصرة شمخي الموسوي انتشرت في الآونة الأخير ة منشورات تدعو للتخريب وإشاعة الفوضى في المدينة الأمر الذي يتطلب ردعها من قبل القوات الأمنية.وأضاف الموسوي أن المجلس …

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